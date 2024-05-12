Председатель партии "Во имя Литвы": это голосование покажет, являемся ли мы западным государством

"За кандидата, который лучше всего соответствует сегодняшним геополитическим реалиям, то есть обладает знаниями, связанными с безопасностью, национальной безопасностью и способен обеспечить твердую оборону страны в этой сфере", – заявил С. Сквернялис в воскресенье.
Политик подчеркивает, что эти президентские выборы станут перед выборами в Сейм индикатором того, в каком направлении движется литовское общество.
"Я вообще думаю, что это голосование, как в школах – сейчас была оценка промежуточной успеваемости перед осенью. И она очень четко покажет, являемся ли мы все-таки западным, демократическим государством, или значительная часть нашего общества все же склоняется в сторону такого постсоветского, посткоммунистического, пророссийского общества", – заявил С. Сквернялис.
"Потому что мы очень четко видели кандидатов, которые, даже странно, что после столь долгой независимости прочно срослись с тем постсоветским, пострусским миром", – добавил он.
С. Сквернялис также подчеркнул, что самым серьезным вызовом для новоизбранного президента станет обеспечение стабильности в сфере безопасности.
"Для президента, наверное, первым и самым серьезным вызовом в течение этого срока будет обеспечение не стагнации, а стабильности в сфере безопасности. У нас в стране это лидерство в принятии решений, потому что дискуссии – наверное, всем уже от них плохо, что делать и как делать. Здесь необходимо продемонстрировать лидерство и представлять интересы нашей страны и на международной арене, и, в первую очередь, когда речь заходит о ЕС", – сказал политик.
"Потому что очередные выборы в Европарламент также будут борьбой за защиту наших национальных интересов", – также отметил он.
Голосование на избирательных участках проходит в воскресенье с 7.00 до 20.00 час. За пост главы государства ведут борьбу 8 кандидатов.