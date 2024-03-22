Председатель Партии труда: возможная непрозрачность в системе обороны дискредитирует планы по повышению налогов на оборону

По словам депутата Сейма, в системе национальной обороны сейчас идет "борьба за закупки".
"Действия, которые мы видим сегодня на этой политической арене, сильно дискредитируют возможность политиков просить от граждан дополнительных средств (на оборону)", - в пятницу Žinių radijas сказал А. Мазуронис.
"Любой здравомыслящий человек, наверное, спросит – может быть, стоит сначала разобраться с теми возможными хищениями и выяснить, на что тратятся имеющиеся деньги, прежде чем повышать налог на добавленную стоимость, который коснется людей с самыми низкими и средними доходами, прежде чем (заниматься) налогообложением индивидуальной деятельности", - добавил он.
По мнению А. Мазурониса, попытки найти средства в муниципальных бюджетах также не эффективны.
"Вся эта история просто дискредитирует поиск дополнительных средств и, на мой взгляд, обречена на провал. Очевидно, что то, что мы сейчас наблюдаем – всего лишь политический предвыборный процесс", - добавил парламентарий.
В марте на втором совещании, инициированном премьер-министром Ингридой Шимоните, были представлены четыре варианта сбора в следующем году около 400 млн евро, которые необходимы для дополнительного финансирования национальной обороны Литвы.
Финансирование национальной обороны в Литве в этом году составит 2,75 проц. ВВП, но целью является, чтобы в ближайшие годы эта сумма достигла как минимум 3 проц.