Председатель Партии свободы: результаты первого тура расцениваем как провал

„Мы расцениваем результаты первого тура однозначно как провал. Видимо, для такой молодой партии, которая сразу подверглась проверке – властью – у нас были дополнительные испытания во время выборов“, – заявила А. Армонайте на пресс-конференции в понедельник.
Стратегическое голосование не было благоприятным
Между тем, Томас Витаутас Раскявичюс говорит, что в первом туре выборов в Сейм граждане страны сделали стратегический выбор. Однако, как отмечает политик, это было не выгодно партии, которую он представляет – больше голосов получило Движение либералов, не столь однозначное высказывающееся по некоторым вопросам.
„Часто, комментируя результаты Партии свободы на выборах, как политологи, так и политические оппоненты упоминают феномен стратегического голосования. Иногда это явление срабатывает в нашу пользу, а иногда – против нас“, – заявил на пресс-конференции Т. В. Раскявичюс.
„Похоже, что в первом туре выборов избиратели тоже выбирали стратегически, однако, возможно, тех партнеров по коалиции, которые имеют больший коалиционный потенциал за счет более размыто сформулированных определенных позиций или взглядов, например, по вопросам прав человека“, – размышлял он.
Помешали власть и резкая риторика
Несмотря на то, что представители Партии свободы намерены провести более тщательный анализ провала на выборах, по предварительным оценкам, А. Армонайте полагает, что такой результат – это следствие работы в правящей коалиции.
„Партия свободы была тем партнером по коалиции, который впитал в себя наибольшую негативную нагрузку, находясь у власти. Как показывает практика на Западе, мелким партнерам по коалиции зачастую труднее выйти в выборы с позиций власти“, – сказала А. Армонайте.
„Мы выбрали не хлопать дверьми в коалиции, не выходить из нее, как кто-то предлагал, не рушить всё. Когда люди голосуют за партии, они ожидают, что они выполнят свою повестку дня и будут стремиться к тем обязательствам. Именно так мы интерпретировали мандат избирателей“, – добавила она.
По мнению председателя Партии свободы, на снижение доверия избирателей могла повлиять и резкая риторика представителей этой партии.
„Предвыборное обещание наших политических конкурентов было: „Не беспокоить“. Мы считаем, что иногда надо и побеспокоить. Сегодня ночью мы услышали, что возможная новая коалиция планирует поднять налоги, залезть в карманы людей – меня волнует, что будет с налоговой системой“, – сказала А. Армонайте.
„Возможно, наша резкость и прямота могли сработать против нас“, — размышляла она.
ELTA напоминает, что по итогам первого тура выборов в Сейм, в многомандатном избирательном округе победу одержали социал-демократы, получившие 18 мандатов. За эту партию проголосовало 19,36 проц. избирателей.
На втором месте – консерваторы с 17 мандатами. За эту партию проголосовало 17,96 проц. избирателей.
На третьем месте – партия „Заря Немана“Почти с 14, 99 проц. голосов избирателей.
За тройкой лидеров следуют Союз демократов „Во имя Литвы“ с 9,24 проц. голосов, Движение либералов с 7,70 проц. и Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) с 7,02 проц.
По данным Главизбиркома, общая явка избирателей составила 52,06 проц. граждан Литвы.
Четыре года назад, в 2020 г., явка избирателей составила 47,16 проц.
За 141 мандат депутата Сейма борются 14 партий и одна коалиция. 71 депутат Сейма избирается по одномандатным округам. Если ни один из кандидатов не наберет одной пятой всех голосов избирателей по одномандатному округу, 27 октября состоится второй тур выборов в Сейм.