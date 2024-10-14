Председатель партии консерваторов: достигнутые результаты оцениваю неплохо

„Учитывая этот срок полномочий, полный особых вызовов, я считаю достигнутые результаты действительно неплохими. Мы на втором месте с разницей лишь в один мандат, и после второго тура у нас есть шанс финишировать первыми. Мы – надежная гарантия и единственная политическая сила, которая четко подтвердила, что необходимо изолировать антисемитские радикальные силы, потому что только так мы обеспечим преемственность западного направления Литвы“, – заявил Г. Ландсбергис в комментарии для Elta.
„Голос за Союз Отечества – это голос за европейскую Литву и коалицию без антисемитов и радикалов“, – добавил он.
ELTA напоминает, что по итогам первого тура выборов в Сейм, в многомандатном избирательном округе победу одержали социал-демократы, получившие 18 мандатов. За эту партию проголосовало 19,36 проц. избирателей.
На втором месте – консерваторы с 17 мандатами. За эту партию проголосовало 17,96 проц. избирателей.
На третьем месте – партия „Заря Немана“Почти с 14, 99 проц. голосов избирателей.
За тройкой лидеров следуют Союз демократов „Во имя Литвы“ с 9,24 проц. голосов, Движение либералов с 7,70 проц. и Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ) с 7,02 проц.
По данным Главизбиркома, общая явка избирателей составила 52,06 проц. граждан Литвы.
Четыре года назад, в 2020 г., явка избирателей составила 47,16 проц.
За 141 мандат депутата Сейма борются 14 партий и одна коалиция. 71 депутат Сейма избирается по одномандатным округам. Если ни один из кандидатов не наберет одной пятой всех голосов избирателей по одномандатному округу, 27 октября состоится второй тур выборов в Сейм.