Представитель фракции социал-демократов Раса Будбергите сказала, что ее партия не пойдет на встречу, которую инициирует лидер консерваторов Габриэлюс Ландсбергис.

По словам Будбергите, такую встречу должна объявить спикер парламента Чмилите-Нильсен.

"За все время работы парламента этого созыва мы получаем такое приглашение обсудить какую-то ситуацию в Литве в первый раз. Не Габриэлюс и не консерваторы должны проводить обсуждения таких вопросов, как проведение досрочных выборов. Социал-демократы считают, что инициатива должна исходить от спикера парламента, второго человека в государстве. Чмилите-Нильсен должна созвать и оппозиционные и правящие фракции на совещание о досрочных выборах.

Мы не пойдем участвовать в совещании с Габриэлюсом, помогать осуществлению какой-то стратегической повестки, которую они разработали в пятницу на заседании своего президиума. Видимо, очень заботятся о тактических действиях, включая в них оппозицию", – сказала Будбергите.

В свою очередь Чмилите-Нильсен сказала, что ей непонятно, почему она должна инициировать такие обсуждения, если не одобряет проведение досрочных выборов.

"Я не одобряю эту инициативу, поэтому не понимаю, зачем объединять фракции и собирать поддержку", – заметила спикер.

По словам Чмилите-Нильсен, идею досрочных выборов не поддерживает и Движение либералов.

Мнение содцемов по этому вопросу иное.

"Все должно проходить последовательно и логично. Премьер обещала уйти в отставку 12 июля – выразила такое намерение. Поскольку это не является вопросом перезагрузки политической системы и перекладывания ответственности на парламент, <...> правительство должно уйти в отставку, президент должен формировать новое правительство, если это сделать не получится, тогда объявляют досрочные выборы.

Но я ясно хочу сказать: если консерваторы придут с постановлением парламента и предложат инициировать досрочные выборы, социал-демократы готовы принять участие в голосовании и поддержать эту идею. Социал-демократы не избегают ответственности, ведь если ситуация будет такой, налицо политический кризис", – сказала Будбергите.