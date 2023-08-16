Председатель парламента: Литва должна продолжать транспортировать украинское зерно и искать пути расширения возможностей

"Во-первых, я считаю положительными любые усилия Литвы помочь, пусть даже в небольшом объеме, поскольку мы ограничены логистикой и инфраструктурой для вывоза зерна из Украины. Это помощь для Украины, и мы должны продолжать эти усилия", - в среду радиостанции "Žinių radijas" сказала В. Чмилите-Нильсен.

"То, что мы видим сейчас – это еще один стимул для скорейшего достижения прогресса с Rail Baltica, потому что очевидно, что инфраструктурные проблемы нас ограничивают", - подчеркнула она.

Политик подчеркнула, что Министерство коммуникаций и транспорта должно анализировать различные предложения бизнеса по перевозке зерна и искать пути расширения существующих транзитных возможностей.