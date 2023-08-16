Председатель парламента: Литва должна продолжать транспортировать украинское зерно и искать пути расширения возможностей

"Во-первых, я считаю положительными любые усилия Литвы помочь, пусть даже в небольшом объеме, поскольку мы ограничены логистикой и инфраструктурой для вывоза зерна из Украины. Это помощь для Украины, и мы должны продолжать эти усилия", - в среду радиостанции "Žinių radijas" сказала В. Чмилите-Нильсен.
"То, что мы видим сейчас – это еще один стимул для скорейшего достижения прогресса с Rail Baltica, потому что очевидно, что инфраструктурные проблемы нас ограничивают", - подчеркнула она.
Политик подчеркнула, что Министерство коммуникаций и транспорта должно анализировать различные предложения бизнеса по перевозке зерна и искать пути расширения существующих транзитных возможностей.
"Также Министерство коммуникаций и транспорта должно анализировать, и я так понимаю, оно анализирует различные предложения бизнеса, такие как, например, перевозка зерна по внутренним водным путям. Нужно проанализировать, выполнимо ли это практически, но я думаю, что усилия Литвы по объективным причинам не очень велики, но они положительны, и мы должны их продолжать", - сказала либерал.
"Со своей стороны Минтранс должен искать пути расширения возможностей, что мы и делаем", - заверила она.
Наконец, В. Чмилите-Нильсен отметила, что нынешние объемы перевозки зерна через Литву скромны, но "лучше, чем ничего", и всей Европе нужно искать альтернативные пути транзита продукции из Украины, потому что зерно нужно не одному регион мира.
ELTA напоминает, что 17 июля Москва вышла из соглашения, разрешающего безопасный экспорт украинской продукции из портов Черного моря. После этого ухода российские военные начали обстрел крылатыми ракетами грузовых терминалов в Одесской области, а кремлевский режим подчеркнул, что будет рассматривать грузовые суда, идущие в Украину через Черное море, в качестве потенциальных военных целей.
По этому соглашению из украинских портов можно было безопасно вывезти около 33 млн. тонн зерна, уменьшая опасения по поводу глобальной нехватки продовольствия.