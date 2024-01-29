Председатель Конфедерации профсоюзов Литвы: дыры в бюджете нельзя латать, "заглядывая в кошелек гражданина"

 
ELTA
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Inga Ruginienė
Inga Ruginienė
ФОТО: DELFI / Josvydas Elinskas
Председатель Конфедерации профсоюзов Литвы (КПЛ) Инга Ругинене утверждает, что вопрос безопасности очень важен, но дыры в бюджете нельзя латать, "заглядывая в кошелек рядового гражданина". По ее словам, необходимо говорить о повышении налога на прибыль для бизнеса и вернуться к налоговой реформе путем введения прогрессивности и тем самым увеличивать средства на оборону.

"Предлагать только те методы, которые ложатся на каждого гражданина через потребительские налоги, совершенно неприемлемо и, мягко говоря, несправедливо. Прошлогодние инициативы по налоговой реформе, когда речь шла о прогрессивности, когда обладатели высоких доходов могли бы солидарно внести больше, ушли куда-то в историю", – заявила И. Ругинене в понедельник после встречи в правительстве по вопросам финансирования обороны.

"Мы уже достигли среднего показателя по НДС по ЕС, однако средний уровень прибыли еще не достигнут. По нашему мнению, бизнес мог бы солидарно внести свой вклад с более высоким налогом на прибыль, и мы, наконец, могли бы солидарно вернуться к налоговой реформе, когда ввели бы реальную прогрессивность", – отметила она.

В свою очередь президент Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Андрюс Романовскис предлагает ввести по этому вопросу всеобщий налог на оборону, и, по его словам, бизнес также готов внести свой вклад в финансирование.

"Наша позиция заключается в том, что скоро будет 2 года с тех пор, как представляемое мною сообщество предложило поговорить о налоге на оборону. Такой пример есть на Кипре, и бизнес-сообщество понимает, что в случае угрозы мы никуда не денемся, потому что бизнес ведем здесь. Мы поддерживаем введение модели налога на оборону, основанной на всеобщности", – заявил А. Романовскис.

"Это должно исходить из того, что оборона – это дело всех, и бизнес готов внести свой вклад в финансирование обороны. Необходимость и нехватка финансирования очевидна, и самое печальное, что об этом заговорили только сейчас", – сказал он.

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