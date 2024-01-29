Председатель Конфедерации профсоюзов Литвы: дыры в бюджете нельзя латать, "заглядывая в кошелек гражданина"

"Предлагать только те методы, которые ложатся на каждого гражданина через потребительские налоги, совершенно неприемлемо и, мягко говоря, несправедливо. Прошлогодние инициативы по налоговой реформе, когда речь шла о прогрессивности, когда обладатели высоких доходов могли бы солидарно внести больше, ушли куда-то в историю", – заявила И. Ругинене в понедельник после встречи в правительстве по вопросам финансирования обороны.

"Мы уже достигли среднего показателя по НДС по ЕС, однако средний уровень прибыли еще не достигнут. По нашему мнению, бизнес мог бы солидарно внести свой вклад с более высоким налогом на прибыль, и мы, наконец, могли бы солидарно вернуться к налоговой реформе, когда ввели бы реальную прогрессивность", – отметила она.

В свою очередь президент Конфедерации бизнеса Литвы (КБЛ) Андрюс Романовскис предлагает ввести по этому вопросу всеобщий налог на оборону, и, по его словам, бизнес также готов внести свой вклад в финансирование.