Председатель Комитета Сейма по нацбезопасности высказался о намеках Анушаускаса на возможную непрозрачность госзакупок

"Ошибки могу назвать, что кто-то бросил дымовую шашку (...), которая всех нас и сбивает с толку. Я не рассматриваю отчаяние, я рассматриваю служебные факты – службы ясно сказали, что никаких жалоб, никаких случаев взяточничества они не зафиксировали", – заявил журналистам в понедельник Л. Кащюнас.

Тем не менее Л. Кащюнас воздержался от комментариев, почему А. Анушаускас решил бросить тень на прозрачность госзакупок.

"Вопросы уходящему министру", – лаконично ответил он.

Председатель КНБО повторил, что, если бы премьер решила предложить его кандидатуру на должность министра национальной обороны, он был бы готов к такому шагу.