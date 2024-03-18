Председатель Комитета Сейма по нацбезопасности высказался о намеках Анушаускаса на возможную непрозрачность госзакупок

"Ошибки могу назвать, что кто-то бросил дымовую шашку (...), которая всех нас и сбивает с толку. Я не рассматриваю отчаяние, я рассматриваю служебные факты – службы ясно сказали, что никаких жалоб, никаких случаев взяточничества они не зафиксировали", – заявил журналистам в понедельник Л. Кащюнас.
Тем не менее Л. Кащюнас воздержался от комментариев, почему А. Анушаускас решил бросить тень на прозрачность госзакупок.
"Вопросы уходящему министру", – лаконично ответил он.
Председатель КНБО повторил, что, если бы премьер решила предложить его кандидатуру на должность министра национальной обороны, он был бы готов к такому шагу.
"Здесь в первую очередь вопросы главы государства и главы правительства, они будут решать, пригоден ли я, поэтому повторю – я готов к выполнению этих обязанностей. И одно из самых важных дел при выполнении этих обязанностей – это собрать поддержку и для дополнительного финансирования обороны в Сейме и, без сомнения, для других очень важных решений, таких как всеобщий призыв", – сказал он.
Тем не менее политик заявил, что о планируемой премьер-министром рокировке между ним и А. Анушаускасом он не был поставлен в известность.
"Я думаю, что новому министру действительно придется поднять бумаги в системе и смотреть, что там, что где вымышлено, что где серьезно и реально", – подчеркнул он.
Л. Кащюнас также признал, что новый министр столкнется с трудностями, пытаясь вновь усадить партии за общий стол переговоров для обсуждения расходов на оборону.
"На самом деле сейчас непростая ситуация для переговоров, и непросто новому министру, кем бы он ни был, вновь усадить оппозиционные партии за стол переговоров и говорить о тех вещах, которые жизненно важны для Литвы", – подчеркнул он.