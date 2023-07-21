Председатель КНБО об учениях "Вагнер": мне это больше напоминает показательную акцию

"Фактор риска присутствует, ситуация ухудшилась из-за размещения в Беларуси, но эти люди с их нынешним боевым потенциалом реальной военной угрозы не представляют", — сказал агентству ELTA Л. Кащюнас.

"Давайте сохранять достоинство и самоуважение. Речь идет о слете 1-2 тыс. легковооруженных бойцов, которые сейчас якобы кого-то обучают: или имитируют обучение, или на самом деле обучают. Несомненно, их передвижение, видео записи, которые они загружают, в какой-то степени влияют на информационное поле, но это – легковооруженные люди", – также отметил он.

По признанию Л. Кащюнаса, присутствие наемников "Вагнер" в Беларуси представляет некоторые возможные риски, тем не менее, по его словам, оно больше используется как информационный инструмент для вызова определенной реакции.

"Теми тренировочками, которые больше напоминают какую-то показательную акцию, мне кажется, это больше провоцирование нас всех, чтобы нам приходилось каждый раз комментировать то, что там происходит", — размышлял он.