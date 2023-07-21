Председатель КНБО об учениях "Вагнер": мне это больше напоминает показательную акцию

"Фактор риска присутствует, ситуация ухудшилась из-за размещения в Беларуси, но эти люди с их нынешним боевым потенциалом реальной военной угрозы не представляют", — сказал агентству ELTA Л. Кащюнас.
"Давайте сохранять достоинство и самоуважение. Речь идет о слете 1-2 тыс. легковооруженных бойцов, которые сейчас якобы кого-то обучают: или имитируют обучение, или на самом деле обучают. Несомненно, их передвижение, видео записи, которые они загружают, в какой-то степени влияют на информационное поле, но это – легковооруженные люди", – также отметил он.
По признанию Л. Кащюнаса, присутствие наемников "Вагнер" в Беларуси представляет некоторые возможные риски, тем не менее, по его словам, оно больше используется как информационный инструмент для вызова определенной реакции.
"Теми тренировочками, которые больше напоминают какую-то показательную акцию, мне кажется, это больше провоцирование нас всех, чтобы нам приходилось каждый раз комментировать то, что там происходит", — размышлял он.
Председатель КНБО не считает, что в ответ на размещение в Беларуси наемников "Вагнер" Литва должна стягивать военных к границе или принимать другие усиленные меры. По его словам, лучшим ответом было бы усиление присутствия союзников по НАТО на восточном фланге Альянса.
"Я всегда подчеркиваю, что лучший ответ на размещение "Вагнер" в Беларуси при всех возможных сценариях, от худших до обычных, — это усиленное присутствие сил союзников на восточном фланге", — сказал он.
"Но разведка НАТО видит и различает, когда эта группа может и способна что-то сделать, а когда нет. Используется ли она для какой-то информационной войны и нервотрепки, или для серьезных вещей. Мне сейчас кажется, что это информационная война, сценарий нервотрепки", — добавил он.
Прибывшие в Беларусь наемники группы "Вагнер" участвуют в совместных с белорусской армией учениях на Брестском полигоне, расположенном в 40 км от границы с Украиной и в 30 км от границы с Польшей.