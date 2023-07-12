Председатель КИД в ожидании выступления Байдена: может он исправит свою ошибку

"Давайте подождем выступления Байдена, может он, осознав и увидев статейки, увидев лица, явно выражающие отчаяние, не услышав бурных оваций, может, он скажет (…), что исправит допущенную им ошибку", – сказал председатель КИД в интервью радиостанции Žinių radijas в среду. Политик выразил сожаление по поводу того, что лидеры НАТО, собравшиеся на этой неделе в Вильнюсе, предложили страдающей от войны Украине лишь обобщенные формулировки, по сути, не меняющие сложившуюся ситуацию с членством Украины. В этом вопросе, подчеркнул он, особенно не хватало лидерства со стороны Вашингтона.
"Я надеялся на лидерство США. Такое лидерство я видел даже на саммите в Бухаресте. На данный момент Америка стратегически не продвинулась в вопросе членства Украины", – сказал парламентарий.
"Наблюдалась нехватка лидерства. Где то мужество, где то лидерство, где тот пыл, который был в инаугурационных речах о защите демократии и единства. Боюсь, что Вашингтон мало способствовал единству в вопросе членства Украины", – сказал Ж. Павиленис.
Поэтому, продолжил он, для исправления ситуации потребуются усилия Литвы.
"Мы должны работать с каждым сенатором, каждый сенатор слева и справа должен подписаться под приглашением, чтобы оно было отправлено в Украину", – сказал Ж. Павиленис.
Находящийся в Литве с визитом президент США Джо Байден в среду днем выступит с публичной речью в Вильнюсском университете (ВУ).