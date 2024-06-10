Председатель Избирательной акции поляков Литвы: одна из задач - улучшение отношений с Беларусью

„У нас не может не быть отношений, мы не можем построить Берлинскую стену на нашей границе. Эти отношения необходимо улучшать“, - сказал в понедельник на пресс-конференции В. Томашевский.
„Должна быть дискуссия, не может быть решений, навязанных откуда-то. В результате сильно страдает и наша экономика, и наши граждане, чьи права ограничены в свободном передвижении к своим семьям“, - добавил он.
ИАПЛ-СХС надеется формировать правящее большинство в Сейме
По мнению В. Томашевского, возглавляемая им партия имеет шансы хорошо выступить на осенних выборах в Сейм.
„У нас также есть очень хорошие шансы победить на этих выборах, иметь собственную фракцию и потенциально формировать правящее большинство. Хотя формирование большинства – это не цель, а лишь средство для реализации программы, помощи простым людям“, - сказал политик.
Партия обратилась в ГИК
По словам заместителя председателя ИАПЛ-СХС Вальдемара Урбана, еще ночью партия обратилась в Главную избирательную комиссию (ГИК) из-за чрезмерного количества испорченных бюллетеней.
„В Вильнюсе было немало недействительных бюллетеней. Человек заявил о своей воле, она должным образом выражена. Однако, пометив партию, он вычеркивает крестики в графах (рейтингования), чтобы никто не смог дополнительно их заполнить“, - сказал У. Урбан.
„Здесь была выражена воля, человек отдал голос за конкретную политическую партию, но этот бюллетень был признан недействительным“, - добавил он.
По словам вице-председателя партии, такие бюллетени могли составлять около 2 проц. от всех проголосовавших. По его словам, в обращении в ГИК ИАПЛ-СХС выразил просьбу обеспечить в будущем более соответствующую подготовку членов комиссии.
На завершившихся в воскресенье выборах в Европарламент наибольшее количество мест получил Союз Отечества – Христианские демократы Литвы. Консерваторам удалось сохранить троих своих представителей в Европарламенте. Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) заняла второе место с 2 мандатами.
По одному мандату получили Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), Партия свободы, Союз демократов „Во имя Литвы“, Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС), Союз народа и справедливости (центристы, народники) и Движение либералов.