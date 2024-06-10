2024.06.10 17:50

Председатель Избирательной акции поляков Литвы: одна из задач - улучшение отношений с Беларусью

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Вальдемар Томашевский
Вальдемар Томашевский

Председатель Избирательной акции поляков Литвы – Союза христианских семей (ИАПЛ-СХС) Вальдемар Томашевский, получивший в воскресенье мандат в Европейском парламенте (ЕП), будет стремиться улучшать отношения между Литвой и Беларусью.

„У нас не может не быть отношений, мы не можем построить Берлинскую стену на нашей границе. Эти отношения необходимо улучшать“, - сказал в понедельник на пресс-конференции В. Томашевский.

„Должна быть дискуссия, не может быть решений, навязанных откуда-то. В результате сильно страдает и наша экономика, и наши граждане, чьи права ограничены в свободном передвижении к своим семьям“, - добавил он.

ИАПЛ-СХС надеется формировать правящее большинство в Сейме

По мнению В. Томашевского, возглавляемая им партия имеет шансы хорошо выступить на осенних выборах в Сейм.

„У нас также есть очень хорошие шансы победить на этих выборах, иметь собственную фракцию и потенциально формировать правящее большинство. Хотя формирование большинства – это не цель, а лишь средство для реализации программы, помощи простым людям“, - сказал политик.

Партия обратилась в ГИК

По словам заместителя председателя ИАПЛ-СХС Вальдемара Урбана, еще ночью партия обратилась в Главную избирательную комиссию (ГИК) из-за чрезмерного количества испорченных бюллетеней.

„В Вильнюсе было немало недействительных бюллетеней. Человек заявил о своей воле, она должным образом выражена. Однако, пометив партию, он вычеркивает крестики в графах (рейтингования), чтобы никто не смог дополнительно их заполнить“, - сказал У. Урбан.

„Здесь была выражена воля, человек отдал голос за конкретную политическую партию, но этот бюллетень был признан недействительным“, - добавил он.

По словам вице-председателя партии, такие бюллетени могли составлять около 2 проц. от всех проголосовавших. По его словам, в обращении в ГИК ИАПЛ-СХС выразил просьбу обеспечить в будущем более соответствующую подготовку членов комиссии.

На завершившихся в воскресенье выборах в Европарламент наибольшее количество мест получил Союз Отечества – Христианские демократы Литвы. Консерваторам удалось сохранить троих своих представителей в Европарламенте. Социал-демократическая партия Литвы (СДПЛ) заняла второе место с 2 мандатами.

По одному мандату получили Союз крестьян и зеленых Литвы (СКЗЛ), Партия свободы, Союз демократов „Во имя Литвы“, Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей (ИАПЛ-СХС), Союз народа и справедливости (центристы, народники) и Движение либералов.

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