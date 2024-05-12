Председатель Главизбиркома обещает результаты голосования после полуночи

"К нам поступают жалобы от избирателей, что им приходится дольше ждать, если они голосуют на другом участке. Но обычно такие ситуации решаемы. Были избиратели, которые явились на избирательный участок проголосовать во второй раз. Им не позволили этого сделать и это их очень рассердило. Есть запросы по поводу социальных сетей, где размещены бюллетени. Но после сообщения опубликовавшие их лица сами удаляют такие фотографии", – назвала самые распространенные инциденты глава ведомства, организующего выборы.
"Однако выборы вполне спокойные. Звонки есть, но все быстро решается", — добавила она.
По словам Л. Петронене, это связано с чуть более высокой явкой избирателей по сравнению с 2019 г. Вполне вероятно, что первые результаты жители Литвы услышат уже после полуночи.
"Сначала будут подсчитаны результаты президента, а затем результаты референдума. Поэтому результаты президентских выборов мы узнаем раньше", – сказала Elta Л. Петронене.
Голосование на избирательных участках проходит в воскресенье с 7.00 до 20.00 час. За пост главы государства ведут борьбу 8 кандидатов.