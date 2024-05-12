Председатель Главизбиркома обещает результаты голосования после полуночи

"К нам поступают жалобы от избирателей, что им приходится дольше ждать, если они голосуют на другом участке. Но обычно такие ситуации решаемы. Были избиратели, которые явились на избирательный участок проголосовать во второй раз. Им не позволили этого сделать и это их очень рассердило. Есть запросы по поводу социальных сетей, где размещены бюллетени. Но после сообщения опубликовавшие их лица сами удаляют такие фотографии", – назвала самые распространенные инциденты глава ведомства, организующего выборы.