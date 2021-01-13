Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что январские события 1991 года сыграли решающую роль в преодолении раздробленности материка и разрушении советской империи.

"Наш Союз в долгу перед защитниками свободы Литвы, потому что сегодняшняя Европа без их смелости выглядела бы по-другому. Январские события 1991 года сыграли решающую роль в преодолении раздробленности материка", - сказала председатель ЕК в видеообращении по случаю годовщины 13 января.

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"Тогда сопротивление Советскому Союзу выглядело едва ли не как безнадежный жест. Однако, то, что произошло в ту ночь в Вильнюсе, получило отзвук во всем мире. Эти события вызвали ударные волны, которые в конце концов разрушили советскую империю", - сказала она.

Членство Литвы в ЕС фон дер Ляйен назвала историей успеха.

"Сегодня Литва является гордым членом ЕС. И какая это история успеха. Являясь членом еврозоны и Шенгенского пространства, Литва является сердцем европейского сотрудничества", - сказала глава ЕК.

"После вступления (в ЕС - ред.) в 2004 году уровень ее жизни заметно вырос, а литовцы с оптимизмом смотрят в будущее ЕС", - сказала она.

В среду Литва отмечается День защитников свободы в память о жертвах советской агрессии 13 января 1991 года.