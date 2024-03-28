Председатель Антикоррупционной комиссии: игорные компании умалчивают о рискованных клиентах

"Сегодня ходят разговоры, что 40 млн евро были проиграны. Несомненно, это материалы досудебного расследования, но из той информации, которая была представлена участвовавшим европейским прокурором, основная версия — деньги были проиграны. Если позже не подтвердятся другие версии", – заявил журналистам в среду А. Стончайтис после закрытого заседания парламентской Антикоррупционной комиссии.
"Пока не начинаешь выяснять ситуацию, я думал, что Служба по надзору за азартными играми видит всю информацию. Увы, многого не видит, поскольку игорная компания умалчивает информацию", – отметил он.
А. Стончайтис заверил, что на закрытом заседании ведомства предоставили больше информации о BaltCap и истории Ш. Степукониса, чем на предыдущем открытом заседании. По его словам, движение денег бывшего партнера BaltCap было отслеживаемо, однако это не было сделано вовремя.
"Думаю, что сегодня было представлено гораздо больше информации для обсуждения, была более разнообразная информация. А вопросы по-прежнему подлежат рассмотрению, так как было похищено 40 млн евро. (...) Движение денег было достаточно отслеживаемым, но по разным причинам оно не было вовремя отслежено", – сказал парламентарий.
"У нас нет данных о том, что кто-то специально не заметил, но на это будет дан ответ в ходе досудебного расследования, если такие данные будут. (...) Все согласны с тем, что процедуры и правовое регулирование сегодня достаточные, так как есть европейские директивы. Но что касается реализации контроля, все признают, что в нем есть пробелы, и в первую очередь на это должны посмотреть Центробанк Литвы и Министерство финансов", – пояснил он.
По словам председателя Антикоррупционной комиссии Сейма, парламентский контроль по данному вопросу будет продолжен.