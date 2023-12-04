Предложения депутатов по бюджету стоят 690 млн евро: одобрены всего три

Учитывая рекомендации Совета Евросоюза по поддержанию в 2024 году надежной фискальной ситуации в среднесрочной и долгосрочной перспективе, Правительство предлагает не брать на себя дополнительные долгосрочные обязательства, не подкрепленные устойчивыми источниками доходов и не одобрять все остальные предложения членов Сейма по законопроекту.

Также было одобрено предложение парламентария Морганы Даниэле на 45 тыс. евро увеличить ассигнования, запланированные для Министерства внутренних дел, выделяя их Департаменту миграции для развития Литовской системы миграционной информации.

Также было поддержано предложение Витаутаса Миталаса и Аушрине Армонайте на 120 тыс. евро увеличить ассигнования для Службы регулирования связи, а ассигнования для Министерства юстиции – на 30 тыс. евро, выделяя их Государственной службе по защите прав потребителей.

В ходе заседания было одобрено предложение депутата Сейма Казиса Старкявичюса увеличить запланированные для Службы публичных закупок ассигнования на 450 тыс. евро для обеспечения выполнения функций.

Министр финансов Гинтаре Скайсте на заседании сказала, что стоимость предложений членов Сейма составляет 690 млн евро.

В уточненном правительством проекте госбюджета на 2024 г. предусматривается, что доходы государства в следующем году составят 16,98 млрд евро, расходы – 20,61 млрд евро. В первичном проекте предусматривалось, что доходы государства в следующем году составят 17,01 млрд евро, расходы – 20,5 млрд евро.

По сравнению с 2023 г. планируется, что доходы бюджета увеличатся на 1,43 млрд евро (9,2%), расходы – более 1,6 млрд евро (8,5%).

Госдолг в 2024 г. должен составить 39,9% (без учета влияния баланса ЕС и накоплений – 38,9%), дефицит – 3% (без временных средств – 2,5%). В первичном проекте долг и дефицит были на 0,1 проц. пункта меньше.

Ожидается, что в 2025 г. госдолг составит 43,1%, а дефицит – 2,5%.

В следующем году снова будут применяться Маастрихтские критерии, поэтому страны ЕС, в том числе Литва, должны будут поддерживать дефицит бюджета на уровне менее 3% ВВП, госдолг не должен превышать 60% ВВП.