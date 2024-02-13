Предложение по школам нацменьшинств: рассматривается возможность увеличения преподавания на литовском языке

"Постепенно расширять преподавание и использование литовского в школах языка (национальных меньшинств), укреплять знание литовского языка учителями, предоставить больше самостоятельности муниципалитетам", - сказал министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас на пресс-конференции во вторник.

Как указывает министерство, эти предложения будут направлены на создание более широких возможностей для изучения литовского языка детьми в дошкольных учреждениях или начальных школах.

Заместитель министра образования, науки и спорта Рамунас Скауджюс говорил о возможности преподавания общественных наук: истории, географии, гражданского образования на литовском языке.

"Решением школьного совета обязательный язык национальной общины может стать факультативным. По собственному решению школа может нанять учителей, которые будут преподавать на литовском языке", - рассказал Р. Скауджюс о других возможных решениях.

Преподаватели могли бы улучшить свои знания литовского языка на платформе kursuok.lt.