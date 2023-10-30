Предложен день для организации президентских выборов в Литве

Такой проект постановления Сейма в понедельник зарегистрировала спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен.
Предлагается, чтобы постановление Сейма о дате выборов президента Литвы вступило в силу 12 ноября текущего года.
Избирательный кодекс предусматривает, что очередные выборы президента Республики проводятся в последнее воскресенье за 2 месяца до окончания срока полномочий президента Республики. Очередные выборы президента Республики объявляются Сеймом не позднее чем за 6 месяцев до окончания срока полномочий президента Республики.
День президентских выборов должен быть указан в постановлении Сейма об очередных выборах президента Республики.
На выборах, состоявшихся 12 мая 2019 г., президентом Литвы был избран Гитанас Науседа.
12 мая 2024 г. в Литве пройдет обязательный референдум по вопросу изменения статьи 12 Конституции Литовской Республики, регулирующей вопросы гражданства. Сейм объявил референдум своим постановлением от 23 мая этого года.
На референдуме следующего года будет предложено утвердить поправку к статье 12 Конституции, устанавливающую следующий текст: "Гражданство Литовской Республики приобретается по рождению и на других основаниях, и в порядке, установленных конституционным законом. Конституционный закон также устанавливает основания и порядок утраты гражданства Литовской Республики".
Планируется, что этот закон вступит в силу в тот же день, что и закон о внесении изменений в статью 12 Конституции.
В настоящее время статья 12 Конституции предусматривает, что "Гражданство Литовской Республики приобретается по рождению и на других основаниях, установленных законом. За исключением отдельных случаев, предусмотренных законом, никто не может быть одновременно гражданином Литовской Республики и другого государства. Порядок приобретения и утраты гражданства определяется законом".