"Комитет по надзору предлагает совету партии, как высшему нашему органу между съездами, своим решением де-факто утвердить избрание Габриэлюса Ландсбергиса председателем партии на четырехлетний срок полномочий", – сообщил в пятницу BNS председатель Комитета по надзору Валдас Бенкунскас.
По его словам, если такое решение было бы принято, то на съезде в конце мая Г. Ландсбергис будет объявлен главой СО-ЛХД и начнет новый срок полномочий на этой должности.
"Либо партийный совет, конечно, может принять иное решение – повторить процедуры заново или продлить полномочия органов правления на три месяца", – сказал Бенкунскас.
По его словам, создавать совет партии планируется в ближайшее время.
Консерваторы отказываются от запланированных открытых выборов председателя партии, поскольку остался один кандидат на эту должность.
Отделения СО-ЛХД выдвинули 16 кандидатов, однако все, за исключением Г. Ландсбергиса, отозвали свои кандидатуры, заявив, что в особых условиях пандемии требуется сплоченность и единая работа в Сейме и правительстве, а внутренняя конкуренция этому мешала бы.
Г. Ландсбергис возглавляет партию консерваторов с 2015 года.
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