Правящие ждут, когда находившиеся среди зачинщиков беспорядков политики примут на себя ответственность

Радвиле Моркунайте-Микуленене, староста фракции СО-ХДЛ в Сейме, заявила в передаче LNK, что первая часть протеста также вызвала беспокойство и удивление.

"Эти события состояли из нескольких элементов. Возможно, все мы согласны с тем, что в свободной и демократической стране выражать свое мнение и позицию - дело уважительное. Однако не столько форма дневного митинга, сколько содержание вызывало беспокойство и изумление. Сразу же были поставлены эшафоты, люди скандировали определенные лозунги. Показывались определенные жесты, направленные в окна Сейма, и знаки удушья.

Это одно, но то, что произошло вечером, было хуже и сложнее. Я вижу в этом угрозу государству и государственности", - сказала политик.

Р. Моркунайте-Микуленене заявила, что ей было некомфортно работать с парламентариями, которые поддерживали протест.

"Мы постоянно слышим в Сейме определенную лексику. Коллега П. Гражулис в Сейм и траурный венок приносил. Господин Пуйдокас, несколько других коллег, которые не прятались и еще вышли поговорить на улицу, подстрекают участников к более активному штурму Сейма. Собраться возле Правительства.

Но после этого им самим сложно выйти из Сейма. Я считаю это жалким поведением. (...) Мне некомфортно с такими коллегами", - заверила консерватор.

М. Пуйдокас и А. Гедвилас поспешили дистанцироваться от "второй" части протеста - беспорядков возле парламента.

Член Сейма П. Гражулис также принимал участие в вечерней части беспорядков.

"Эта грань очень тонкая. Как я уже сказал, художественные средства митинга были сомнительными. Те же люди, если они дистанцировались от беспорядков, в тот же вечер подстрекали и поддерживали этих людей. Не знаю, насколько искренни их извинения.

Но если факты, которые были спровоцированы самими членами Сейма, зафиксированы в материалах полиции или где-либо еще, я думаю, что Сейм должен решить. Должны ли люди, у которых есть такие намерения, работать в Сейме. Я имею в виду - действовать против государства", - сказала Р. Моркунайте-Микуленене.

По ее словам, во вторник ей удалось покинуть Сейм сразу после заседания.

"Но опыт других моих коллег гораздо более драматичен. Мы живем в поистине странные времена, когда людям за свои убеждения приходится мирно противостоять таким угрозам и агрессивным выпадам. Я понимаю, что в день митинга были разные люди, которые искренне верили в то, о чем говорили.

Но мы видим не один митинг, где все переплетается. И, по сути, он больше не касается одного вопроса. Но действия направлены на дестабилизацию ситуации в государстве", - заявила она.