"Не должно удивлять"

После того, как спикер Сейма Виктория Чмилите-Нильсен объявила, что предложит на пост судьи Конституционного суда (КС) юриста Витаутаса Мизараса, наблюдатели политического поля замолчали. Представители крупнейшей правящей фракции консерваторов вскоре заявили, что не поддержат эту кандидатуру.

Утверждалось, что адвокат, защищающий права гомосексуалистов, должен сам стать политиком, а не судьей КС.

В передаче председатель фракции Движения либералов в Сейме Эугениюс Гентвилас подчеркнул, что нужно оценивать компетентность кандидата.

"Так себя повели не мы, это было решение спикера Сейма. Она проинформировала нас как фракцию до своего решения, возможно, нам сообщила первой, но это ее решение. Что произошло у нее в голове, я не знаю. Мы не обсуждали, что и как будет, обсуждали вместе. Мы поддерживаем кандидатуру господина В. Мизараса. Другое дело, что зрелое политическое сообщество должно сначала говорить о компетенциях, а теперь разговоры как в каком-то незрелом сообществе. А что он защищал? О, сексуальные меньшинства", - сказал старейшина Движения либералов.

Депутат поднял вопрос о том, как бы оценивалась кандидатура защитника убийцы.

"Когда мы тогда поговорили бы? В конце концов, работа адвоката такова, что он должен защищать и убийцу, и меньшинство, и большинство, и всех клиентов. Мне жаль, что есть компетенции только на втором плане", - посетовал либерал Э. Гентвилас.

Политик сказал, что разногласия внутри фракции правящей коалиции не должны вызывать удивления, этого можно было ожидать.

"Зная состав Сейма и одну из правящих фракций, это не должно вызывать удивления. Но я думаю, что будут цивилизованные решения, будет тайное голосование и все здесь будет. Надеюсь, что судьей КС станет В. Мизарас", - надеялся Э. Гентвилас.

"Договорились не соглашаться"

Радвиле Моркунайте-Микулене, старейшина фракции консерваторов, заверила, что ни для кого не секрет, что по некоторым вопросам внутри фракции и партии мнения расходятся.

"У нас есть описание таких ситуаций - мы договорились не соглашаться. Но в целом во фракции, безусловно, достаточно людей, которые ценят профессиональные навыки В. Мицараса, его опыт. Это должно быть на первом месте. Я думаю, что мы действительно могли бы стать более зрелым обществом, где, понимая все различия, мы будем искать точки согласия, а не разногласий", - сказала консерватор.

Она отметила, что лично поддерживает кандидатуру, и кандидат В. Мицарас примет участие в заседании фракции и представится.

"Еще много времени, 3 месяца до официального представления в Сейме. Мы будем обсуждать во фракции, а потом будем голосовать по поводу того или иного кандидата", - сказал старейшина фракции СО-ЛХД в Сейме.

Дискуссий может и не быть

Представитель фракции Свободы Ева Пакарклите заявила, что их фракция поддерживает эту кандидатуру.

"Пока сотрудничество между правящими фракциями, я бы сказала, очень конструктивное и деловое. Речь идет о языке аргументов. Все те аргументы, которые перечислили мои коллеги, и на основании которых мы избираем судей КС - это компетентность, профессионализм, авторитет в юридическом сообществе и накопленный опыт. Мне кажется, что дискуссий из-за кандидатуры В. Мизараса может и не быть", - сказала парламентарий.

Она надеялась, что парламентарии услышат все аргументы.

"В конце концов, результатом будет то, что к аргументам бизнеса прислушаются и будет принято конструктивное решение", - надеялась Е. Пакарклите.

Гонка связей с общественностью

В передаче также обсуждалась работа нового правительства правящего большинства по борьбе с пандемией коронавируса.

Многие политические обозреватели удивлены усилением роли президента Г. Науседы.

На вопрос, помогает или мешает глава страны правительству, старейшина фракции Движения либералов в Сейме Э. Гентвилас иронизировал, что никому не угодишь.

"Я все чаще слышу, что президент вообще мешает. Имею в виду, поскольку Президент не проявлял активности в работе с тем Правительством, были подняты вопросы, почему он не проявлял этой активности. Тогда президент активизировался, а сейчас уже мешает. Я говорю, что для любого правительства было бы лучше, если бы не было президента над головой. И уж тем более активного президента", - засмеялся он.

Э. Гентвилас сказал, что не может понять, был ли президент больше помехой или помощником, потому что он не был членом кабинета министров. Однако политик заметил вовлеченность в "гонку связей с общественностью".

"На мой взгляд, президент согласовывает действия с правительством. Иногда бывает такая заметная гонка по связям с общественностью. Но значит ли, что это мешает? Я так не думаю. Если бы президент начал вмешиваться в решения, указывая, что должно делать правительство, я бы сказал, что это мешает. Последнее высказывание заключалось в том, что теперь карантин можно ослабить, это является осторожной формулировкой. Может ли она мешать? Я бы сказал, что трусливое правительство такое ​​президентское высказывание приняло бы как указ, инструкцию. Но здесь не власть трусов", - подчеркнул в передаче депутат Сейма.

Он пояснил, что президент не может молчать, поэтому высказал свою позицию.

"Но это не попытка взять на себя функции исполнительной власти в управлении кризисом. Я не думаю, что это помеха, каждый мог оценить это по-своему", - сказал он в передаче.

С этой позицией согласилась и старейшина фракции консерваторов Р. Моркунайте-Микуленене.

"Я думаю, что вовлеченность - это хорошо. Я думаю, что руководитель достаточно хорошо справляется с нынешней ситуацией. Естественно, у президента есть право и желание участвовать, и он это делает. А все остальные соображения - слишком много или слишком мало - уже дело вкуса", - сказала Р. Моркунайте-Микуленене.