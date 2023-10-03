Правящие критикуют Рупшиса, но решение о его дальнейшей судьбе – за президентом и министром обороны

Несмотря на то, что представители правящей коалиции также критикуют поведение Рупшиса и признают, что генерал перешел этические границы, тем не менее большинство членов Сейма придерживаются мнения, что поведение командующего армией должны оценить не парламентарии, а президент Литвы Гитанас Науседа и министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.
В интервью для агентства ELTA старейшина фракции Движения либералов Эугениюс Гентвилас признал, что "с моральной точки зрения командующий армией не выглядит хорошо". По мнению политика, В. Рупшис перешел границы этики – и арендуя жилье у своего сына, и неуважительно общаясь с представителями СМИ.
"На мой взгляд, генерал перешел границы этики, сняв (квартиру) у своего сына, хотя это было задекларировано и юридически не станет основанием для нарушения", – заявил Э. Гентвилас, комментируя ситуацию для агентства ELTA.
Депутат Сейма отмечает, что поведение В. Рупшиса должны оценить внутренняя структура армии и президент, назначающий командующего армией.
"Но насколько и что он перешел, должны оценить внутренние ведомства армии – такие как служба иммунитета или что-то подобное. У политиков может быть собственное мнение, но я пока не знаю основания для отставки, и найдут ли его так называемые внутренние ведомства армии", – размышлял он.
"Не политикам это решать. Для этого есть главнокомандующий вооруженными силами президент Науседа. И это его решение. Иначе говоря – позвоните с этим вопросом президенту Гитанасу Науседе", – пояснил Э. Гентвилас.
В свою очередь вице-председатель Сейма консерватор Юргис Разма считает, что командующий армией, арендуя жилье у сына за квартирные деньги, попал ситуацию конфликта интересов. "Я думаю, что здесь довольно явный случай конфликта интересов. Если бы обратились в ГКСЭ (Главная комиссия по служебной этике), то наверняка в данной ситуации это было бы установлено", – сказал Ю. Разма агентству ELTA.
"Служащий такого уровня должен понимать, что не следует снимать квартиру у близкого человека, несмотря на то что, возможно, можно обосновать это тем, что это дешевле коммерческой аренды квартир такого уровня", – подчеркнул зампредседателя Сейма.
Тем не менее политик не решается дать оценку, должна ли эта ситуация привести к отставке В. Рупшиса с должности командующего армией. По его словам, решение о судьбе В. Рупшиса должны принять президент и министр национальной обороны.
"Не берусь делать вывод и решать, следует ли уже из-за такого нарушения говорить об отставке с должности, потому что это – важная должность. И если командарм работает хорошо, то такая отставка может стать для армии реальной потерей", – считает Ю. Разма.