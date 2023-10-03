Правящие критикуют Рупшиса, но решение о его дальнейшей судьбе – за президентом и министром обороны

"На мой взгляд, генерал перешел границы этики, сняв (квартиру) у своего сына, хотя это было задекларировано и юридически не станет основанием для нарушения", – заявил Э. Гентвилас, комментируя ситуацию для агентства ELTA.

В интервью для агентства ELTA старейшина фракции Движения либералов Эугениюс Гентвилас признал, что "с моральной точки зрения командующий армией не выглядит хорошо". По мнению политика, В. Рупшис перешел границы этики – и арендуя жилье у своего сына, и неуважительно общаясь с представителями СМИ.

Несмотря на то, что представители правящей коалиции также критикуют поведение Рупшиса и признают, что генерал перешел этические границы, тем не менее большинство членов Сейма придерживаются мнения, что поведение командующего армией должны оценить не парламентарии, а президент Литвы Гитанас Науседа и министр национальной обороны Арвидас Анушаускас .

"Но насколько и что он перешел, должны оценить внутренние ведомства армии – такие как служба иммунитета или что-то подобное. У политиков может быть собственное мнение, но я пока не знаю основания для отставки, и найдут ли его так называемые внутренние ведомства армии", – размышлял он.

"Не политикам это решать. Для этого есть главнокомандующий вооруженными силами президент Науседа. И это его решение. Иначе говоря – позвоните с этим вопросом президенту Гитанасу Науседе", – пояснил Э. Гентвилас.

В свою очередь вице-председатель Сейма консерватор Юргис Разма считает, что командующий армией, арендуя жилье у сына за квартирные деньги, попал ситуацию конфликта интересов. "Я думаю, что здесь довольно явный случай конфликта интересов. Если бы обратились в ГКСЭ (Главная комиссия по служебной этике), то наверняка в данной ситуации это было бы установлено", – сказал Ю. Разма агентству ELTA.