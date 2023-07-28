Правовед об инициативе по лишению Дробязко гражданства Литвы: это некий всплеск политического популизма

По его словам, поведение фигуристки нельзя считать угрозой национальной безопасности страны, хотя действия М. Дробязко с точки зрения нравственности являются недостойными.

"Давно расцениваю это как некий всплеск политического популизма, потому что я бы точно не стал преувеличивать значимость поведения М. Дробязко", – заявил бывший председатель Конституционного Суда Д. Жалимас в интервью для радиостанции LRT.

Он согласен с тем, что поведение М. Дробязко недостойно с точки зрения нравственности, поскольку она участвует в мероприятиях, финансируемых приближенными Кремля. Однако, по словам эксперта, поведение фигуристки не представляет угрозы безопасности Литвы.