Правовед об инициативе по лишению Дробязко гражданства Литвы: это некий всплеск политического популизма

По его словам, поведение фигуристки нельзя считать угрозой национальной безопасности страны, хотя действия М. Дробязко с точки зрения нравственности являются недостойными.
"Давно расцениваю это как некий всплеск политического популизма, потому что я бы точно не стал преувеличивать значимость поведения М. Дробязко", – заявил бывший председатель Конституционного Суда Д. Жалимас в интервью для радиостанции LRT.
Он согласен с тем, что поведение М. Дробязко недостойно с точки зрения нравственности, поскольку она участвует в мероприятиях, финансируемых приближенными Кремля. Однако, по словам эксперта, поведение фигуристки не представляет угрозы безопасности Литвы.
"Никто не спорит, что гражданам Литовской Республики не следует так себя вести — все же гражданство предполагает и определенную лояльность к государству. Однако, с другой стороны, говорить о том, что такое поведение представляет какую-то угрозу безопасности Литовской Республики, было бы более чем несерьезно — это преувеличение значимости такого поведения", — сказал он.
По мнению Д. Жалимаса, гражданства следует лишать за такое поведение, которое наносит существенный ущерб жизненно важным интересам государства.
"На мой взгляд, в Литовской Республике есть граждане, которые действительно наносят гораздо больший ущерб интересам безопасности Литвы", — рассуждал Д. Жалимас.
"Конечно, есть не единичный гражданин, который занимается такой деятельностью, которая недостойна с точки зрения нравственности. Но сейчас думать, что такой гражданин автоматически дискредитирует все государство, тоже не надо переоценивать такого гражданина", – подчеркнул он.
Д. Жалимас считает, что для М. Дробязко было бы достойнее самой отказаться от литовского гражданства.
"На ее месте было бы гораздо достойнее самой отказаться от гражданства Литовской Республики. Но, конечно, паспорт — это удобно", — сказал эксперт-юрист.
В понедельник министр внутренних дел Агне Билотайте обратилась к президенту Гитанасу Науседе с просьбой принять решение о лишении М. Дробязко гражданства Литовской Республики, предоставленного ей в порядке исключения.