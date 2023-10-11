Правление Сейма в Литве одобрило визит Чмилите-Нильсен на Тайвань и в Японию

 
ELTA
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ФОТО: DELFI / Andrius Ufartas

В среду правление Сейма одобрило визит спикера парламента Виктории Чмилите-Нильсен на Тайвань и в Японию 21-29 октября 2023 года.

Виктория Чмилите-Нильсен отправится на Тайвань вместе с представителями четырнадцати литовских компаний и четырех бизнес-ассоциаций. Цель бизнес-миссии – развитие возможностей сотрудничества в сфере информационных технологий и инноваций.

В бизнес-миссии также примут участие вице-министр финансов, руководитель по развитию финансовых рынков Банка Литвы, представители Агентства инноваций и Литовской бизнес-конфедерации.

Делегация планирует принять участие в тайваньском мероприятии по финансовым технологиям "Fintech Taipei 2023", мероприятиях по презентации бизнес-возможностей страны, посетить недавно открывшуюся литовскую лазерную лабораторию и обсудить возможности экономического сотрудничества с тайваньскими официальными лицами.

На Тайване также ожидается подписание двух меморандумов о взаимопонимании в сфере здравоохранения и избежании двойного налогообложения. Второй, по словам главы парламента, создаст условия для увеличения тайваньских инвестиций в Литву.

Спикер Сейма из Тайваня отправится в Японию, где проведет встречи в парламенте, а в Мино, родном городе Тиунэ Сугихары, откроет крупнейшее литовское культурное мероприятие года в Японии "Lithuania NOW".

После того, как Литва разрешила представительству Тайваня работать в Вильнюсе, отношения между Вильнюсом и Пекином ухудшились. В конце 2021 года Пекин применил жесткие дипломатические и экономические санкции. Кроме того, МИД Китая официально изменил уровень дипломатических отношений с Литвой – с посла на временного поверенного в делах.

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