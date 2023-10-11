Правление Сейма в Литве одобрило визит Чмилите-Нильсен на Тайвань и в Японию

Виктория Чмилите-Нильсен отправится на Тайвань вместе с представителями четырнадцати литовских компаний и четырех бизнес-ассоциаций. Цель бизнес-миссии – развитие возможностей сотрудничества в сфере информационных технологий и инноваций.

В бизнес-миссии также примут участие вице-министр финансов, руководитель по развитию финансовых рынков Банка Литвы, представители Агентства инноваций и Литовской бизнес-конфедерации.

Делегация планирует принять участие в тайваньском мероприятии по финансовым технологиям "Fintech Taipei 2023", мероприятиях по презентации бизнес-возможностей страны, посетить недавно открывшуюся литовскую лазерную лабораторию и обсудить возможности экономического сотрудничества с тайваньскими официальными лицами.

На Тайване также ожидается подписание двух меморандумов о взаимопонимании в сфере здравоохранения и избежании двойного налогообложения. Второй, по словам главы парламента, создаст условия для увеличения тайваньских инвестиций в Литву.