Правление Сейма отклонило предложение "крестьянина" проверять депутатов на трезвость

Члены парламентского руководства, заседавшие в пятницу, поручили канцлеру написать ответ Некрошюсу о том, что для такой проверки нет законных оснований.

"Видимо, член Сейма немного думал о том, чтобы поиграть в политику. Правовой основы для реализации подобных инициатив нет", - заявил на заседании коллегии консерватор, первый вице-председатель Сейма Юргис Разма.

"Мы даже еще не знаем, получит ли субъект, выигравший конкурс, эту лицензию", — сказал он.

В среду правление Сейма приняло решение разрешить продажу в парламентских заведениях общественного питания продажу алкоголя крепостью не более 15%.

Внося это предложение, канцлер Сейма Модестас Гелбуда отметил, что это разрешение будет иметь важное значение при поиске нового поставщика питания, так как в августе не появилось ни одной компании, готовой оказывать услуги общественного питания парламентариям и работникам Сейма.

Продажа алкогольных напитков в Сейме была запрещена в 2008 году по инициативе главы парламента Арунаса Валинскаса.