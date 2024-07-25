Правительство утвердило стратегические направления отношений Литвы с Германией

В апреле в Литву прибыл первый элемент немецкой бригады – более 20 солдат, которые будут отвечать за планирование переброски бригады в Литву и согласование требований к военной инфраструктуре. Также до конца года будет сформирован основной элемент штаба, который будет помогать с переброской в ​​страну немецких солдат.