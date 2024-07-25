Правительство утвердило стратегические направления отношений Литвы с Германией

Как указывает Министерство иностранных дел (МИД), которое вместе с другими институтами способствовало подготовке документа после того, как в феврале 2022 года Россия начала войну против Украины, в Германии произошли изменения в оценке ситуации глобальной безопасности и роли Берлина.
„Одной из главных частей этих изменений является решение Германии разместить в Литве на постоянной основе боевую бригаду. Этот шаг не только укрепил безопасность Литвы, но и, заглядывая в будущее, создает предпосылки для качественного скачка в отношениях между Литвой и Германией“, - говорится в распространенном сообщении.
Решение Берлина перебросить военную бригаду в Литву открывает возможности для укрепления двусторонних отношений на политическом, культурном, экономическом, социальном и других уровнях.
„В период глобальной нестабильности и параллельных кризисов обе страны заинтересованы в защите основанного на правилах мирового порядка, укреплении Европейского союза и трансатлантического партнерства, расширении и укреплении пространства безопасности, благосостояния и демократии в европейском соседстве, инвестициях в создание глобальной сети надежных партнерств“, - цитируют в сообщении министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса.
Стратегические направления подчеркивают области, где отношения с Германией принесут наибольшую взаимную выгоду. Отмечается политическая значимость сотрудничества с акцентом на вопросах безопасности и обороны, укреплении экономических связей и аспектах экономической безопасности. Среди направлений – сближение Литвы и Германии посредством языка, университетского обучения и презентации культуры и искусства, более глубокое вовлечение литовской общины, актуализация общей истории.
В МИД указывают, что утвержденный впоследствии документ будет дополнен планом реализации стратегических направлений, который предусматривает конкретные действия на период 2025-2027 годов.
В апреле в Литву прибыл первый элемент немецкой бригады – более 20 солдат, которые будут отвечать за планирование переброски бригады в Литву и согласование требований к военной инфраструктуре. Также до конца года будет сформирован основной элемент штаба, который будет помогать с переброской в страну немецких солдат.
Всего в Литву планируется перебросить около 5 тыс. солдат немецкой бригады и гражданских лиц. Некоторые из них приедут со своими семьями.