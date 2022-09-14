Правительство утвердило критерии прибытия в Литву граждан России: кого они коснутся

В среду правительство утвердило соответствующие критерии прибытия российских граждан на территорию Литвы во время действия чрезвычайного положения.
Недопуск российских граждан в Литву был установлен постановлением Сейма о введении чрезвычайного положения до полуночи 16 декабря.
"Российская военная агрессия в Украине продолжается, и целых три четверти российских граждан поддерживают войну. Такие лица, стремящиеся навредить нашей безопасности и безопасности соседних государств ЕС, есть и среди прибывающих в Литву. Эти риски создают угрозы национальным интересам, основания для более строгой индивидуальной проверки прибывающих российских граждан", - заявила министр внутренних дел Агне Билотайте, представляя проект постановления на заседании правительства.
Предоставленные министерством правительству критерии, согласованные с ответственными должностными лицами стран Балтии и Польши, предусматривают допуск в Литву российских граждан, имеющих вид на жительство стран шенгенского соглашения или долгосрочные национальные визы.
Кроме того, россияне по-прежнему смогут ездить поездом через Литву в Калининград и обратно.
В Литву смогут приехать граждане России, являющиеся членами семей граждан Литвы или других стран Шенгенской зоны.
Будут допускаться также российские граждане и экипажи, работающие в сфере международных грузовых перевозок.
Дипломатические курьеры, сотрудники дипломатических учреждений, члены их семей по-прежнему смогут приезжать в Литву.
Сотрудники Службы охраны госграницы Литвы смогут реагировать и аннулировать визу человека при наличии оснований, предусмотренных Визовым кодексом Сообщества.
Литва, Латвия, Эстония и Польша договорились не впускать граждан России с 19 сентября. Служба охраны госграницы Литвы должна будет обеспечить пропуск на территорию Литвы через внешнюю границу ЕС только граждан России, соответствующих установленным правительством критериям.
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