На совещании кабмина было одобрено профилактическое тестирование на коронавирус домохозяйств работников и учеников начальных классов вильнюсской прогимназии им. князя Гедиминаса, которое будет проводиться в феврале-марте в течение двух выбранных недель.

Также будут протестированы работники предприятий самоуправления, работающие контактным способом.

Добровольное исследование будет проводиться каждые 4-7 дней - будут тестироваться совместно проживающие люди.

Вильнюсское городское самоуправление ранее заявляло, что пробный проект будет проводиться в начальных классах там, где будет получено согласие на подобные тесты.

После недельного обучения в классах дети уйдут на каникулы, в течение которых будет установлено, не распространился ли вирус в семьях.