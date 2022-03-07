Список был подготовлен в рамках указа президента России Владимира Путина, разрешающего российским гражданам, компаниям и самому государству выплачивать крупные долги кредиторам из ”недружественных” стран в рублях. В перечень вошли:

1. Австралия,

2. Албания,

3. Андорра,

4. Великобритания (включая остров Джерси и подконтрольные заморские территории Ангилью, Британские Виргинские острова, Гибралтар),

5. государства — члены Европейского союза,

6. Исландия,

7. Канада,

8. Лихтенштейн,

9. Микронезия,

10. Монако,

11. Новая Зеландия,

12. Норвегия,

13. Южная Корея,

14. Сан-Марино,

15. Северная Македония,

16. Сингапур,

17. США,

18. Тайвань,

19. Украина,

20. Черногория,

21. Швейцария,

22. Япония.

Все сделки с компаниями из недружественных стран будут одобряться правкомиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций, отмечает пресс-служба правительства.

По новому порядку, российская или иностранная компании должны попросить разрешение на сделку, предоставив информацию о заявителе, включая документ о бенефициарных владельцах компании. Комиссия проанализирует документы и примет решение.

”При этом может выдаваться разрешение на проведение сделки с обозначением условий ее исполнения”, — отмечается в сообщении.

Из-за войны в Украине США, ЕС, Великобритания и другие страны ввели жесткие антироссийские санкции, в том числе против российских чиновников и бизнесменов, ЦБ и крупных банков, авиации.

В рамках мер против западных санкций власти России ограничили вывод наличной и безналичной валюты за границу, обязали экспортеров продавать 80% валютной выручки и ввели высокую (сперва 30%, потом 12%) комиссию при покупке валюты на бирже.