Правительство решило предложить Сейму продлить запрет на российские и белорусские программы

Согласно действующему Закону об общественной информации, такой запрет установлен до 1 октября 2024 года, но если он будет пересмотрен в соответствии с предложением, представленным в Сейм постановлением Правительства, то запрет будет связан с соответствующими обстоятельствами и будет действовать до тех пор, пока Российская Федерация и/или Республика Беларусь будут определены в Стратегии национальной безопасности как представляющие угрозу и опасность для национальной безопасности Литвы.