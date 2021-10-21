Кабмин в среду одобрил поправки к закону "О правовом положении иностранцев", которые предусматривают, что после окончания шестимесячного периода задержания, но если процедуры рассмотрения жалоб иностранца еще не завершены, он освобождается от ограничений на передвижение, если не является опасным.

Такие ограничения не будут применяться и к нелегальным мигрантам, которые получили отказ в предоставлении убежища, однако еще идут процедуры обжалования.

В тех случаях, если правоохранительные органы фиксируют риск, что мигрант может сбежать или скрыться, по решение Департамента миграции или Службы охраны госграницы (СОГГ) он может быть поселен с ограничениями свободы передвижения еще на срок до шести месяцев.

Поправки еще должен одобрить сейм.

Поправки также предусматривают, что через шесть месяцев всем иностранцам будут выдаваться удостоверения регистрации иностранца, которые не дадут права на проживание, не дадут права на выезд из Литвы, но иностранец получит статус толерантности.

Поправки предлагают отделить соискателей убежища от нелегальных мигрантов. По первым решения будет принимать Департамент миграции, а по вторым - СОГГ.

Министр внутренних дел Агне Билотайте также отметила, что поправки вернули правило обжалования решения об убежище в судах двух инстанций.