"Как мы видим, российская военная агрессия продолжается, риск в регионе никуда не исчез, поэтому мы считаем целесообразным введение режима ЧС на новый срок", – сказала глава МВД Литвы Агне Билотайте. В рамках продления действия ЧС предлагается отказаться от запрета фотографировать, снимать или иным способом фиксировать важные объекты, собирать информацию о них.
"До сих пор особых инцидентов в этом контексте не было. Мы также видим, что в случае необходимости, защиту объектов можно обеспечить и иным способом", – сказала министр.
На данный момент ЧС из-за российской агрессии действует до 20 апреля.
Пока в стране действует режим ЧС, нельзя рассматривать поправки к Конституции. Поэтому, как ранее сказала спикер парламента Виктория Чмилите-Нильсен, парламент намерен временно остановить вопрос режима ЧС, чтобы принять три конституционных закона, в их числе – вопрос прямых выборов мэров.
Если будет действовать ЧС, по-прежнему будет жестко охраняться государственная граница, будут проводить проверки в приграничных районах, охранять важные для государства объекты. Будут строже следить за разжиганием ненависти и призывами к войне.
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