Правительство предлагает признать строительство полигонов в двух районах проектом особой важности

В целях обеспечения беспрепятственного создания полигонов и их эффективного использования предлагается признать строительство проектом особой важности и предусмотреть правовое регулирование, ускоряющее создание необходимой инфраструктуры.
Для создания полигонов планируется установить специальный правовой регламент, облегчающий процедуры территориального планирования. Также поправки в закон предусмотрят отказ от необходимого разрешения на строительство инфраструктуры на территории полигона, предусматривается и исключение для оценки воздействия на окружающую среду.
Кроме того, ожидается, что по закону леса государственного значения, расположенные на территории полигона, утратят этот статус. Недвижимость и дороги на территории планируемых военных полигонов будут переданы армии.
По данным Министерства обороны, в площади создаваемых полигонов включены девять частных земельных участков, расположенных в Таурагском районном самоуправлении. Последние будут переданы министерству только тогда, когда будут завершены все процедуры по изъятию земельных участков для государственных нужд – в этом случае также предлагается ускорить процессы и не применять отдельные положения процедуры изъятия земель.
В связи с некоторыми из этих изменений позже придется принять дополнительные постановления правительства.
Кабинет министров предложит Сейму рассмотреть законопроект в срочном порядке. Реализация проектов начнется сразу после принятия специального закона парламентом.
Государственный совет обороны (ГСО) одобрил решение о строительстве военных полигонов в Таурагском и Шилальском районах.
По данным Министерства обороны, полигон займет 4304 га площади в Таурагском районе, 2677 га в Шилальском. Осенью планируется начать строительство полигонов.