Правительство одобрило законопоправки, позволяющие крупным производителям вооружений начинать строительство без разрешений

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Aušrinė Armonaitė
Aušrinė Armonaitė
ФОТО: DELFI / Dainius Labutis
Правительство одобрило поправки к Закону об инвестициях и строительстве, которые позволят крупным производителям вооружений и боеприпасов ускорить начало строительства в Литве.

После вступления законопоправок в силу, строительство крупных объектов оборонной промышленности может быть начато без разрешения на строительство, но его необходимо будет получить до завершения строительства.

Такое заключение правительства, утвержденное в среду по предложению Минэкономики и инноваций, будет внесено в Сейм. Сейму будет предложено рассмотреть этот вопрос в срочном порядке.

Планируется разрешить строительство по проектам, связанным с оборонными нуждами, в не урбанизированных районах без процедур территориального планирования с муниципалитетом.

В таком случае не будет обязанности по информированию общественности о проектировании или начале строительных работ.

По мнению министерства, необходимость изменения законодательства была обусловлена ​​изменением геополитической ситуации, которая создала необходимость срочного развития промышленности, обеспечивающей оборонные нужды, в Литве.

Подчеркивается, что специальные условия для ускоренного завершения процедур, связанных с территориальным планированием, формированием земельных участков и строительством, создаются только для крупных проектов, призванных обеспечить нужды государственной безопасности и обороны.

Министр Аушрине Армонайте ранее сообщила Elta, что поправки направлены на ускорение прихода немецкого производителя Rheinmetall, который намерен построить в Литве завод по производству артиллерийских снарядов. Однако, по ее словам, ожидается, что это послужит стимулом для прихода других предприятий оборонного сектора в Литву.

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