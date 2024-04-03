Правительство одобрило законопоправки, позволяющие крупным производителям вооружений начинать строительство без разрешений

После вступления законопоправок в силу, строительство крупных объектов оборонной промышленности может быть начато без разрешения на строительство, но его необходимо будет получить до завершения строительства.
Такое заключение правительства, утвержденное в среду по предложению Минэкономики и инноваций, будет внесено в Сейм. Сейму будет предложено рассмотреть этот вопрос в срочном порядке.
Планируется разрешить строительство по проектам, связанным с оборонными нуждами, в не урбанизированных районах без процедур территориального планирования с муниципалитетом.
В таком случае не будет обязанности по информированию общественности о проектировании или начале строительных работ.
По мнению министерства, необходимость изменения законодательства была обусловлена изменением геополитической ситуации, которая создала необходимость срочного развития промышленности, обеспечивающей оборонные нужды, в Литве.
Подчеркивается, что специальные условия для ускоренного завершения процедур, связанных с территориальным планированием, формированием земельных участков и строительством, создаются только для крупных проектов, призванных обеспечить нужды государственной безопасности и обороны.
Министр Аушрине Армонайте ранее сообщила Elta, что поправки направлены на ускорение прихода немецкого производителя Rheinmetall, который намерен построить в Литве завод по производству артиллерийских снарядов. Однако, по ее словам, ожидается, что это послужит стимулом для прихода других предприятий оборонного сектора в Литву.