Правительство одобрило уточнение плана "Литва нового поколения": в этом году страна получит 500 млн евро

По словам министра финансов Гинтаре Скайсте, вместе с кредитной частью этот запрос позволит Литве еще в этом году получить 500 млн евро по плану Фонда восстановления и устойчивости (англ. Recovery and Resilience Facility, RRF).

„Цель изменения – ускорить расчет за уже достигнутые показатели. Чтобы иметь возможность это сделать, из второго запроса на платеж извлекаем показатель улучшения налоговых обязательств. Это позволит стандартизировать расчет по всем показателям. Мы бы также повысили показатели третьего и четвертого платежного запроса“, - сказала Г. Скайсте на заседании правительства.