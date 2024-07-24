Правительство одобрило уточнение плана "Литва нового поколения": в этом году страна получит 500 млн евро

По словам министра финансов Гинтаре Скайсте, вместе с кредитной частью этот запрос позволит Литве еще в этом году получить 500 млн евро по плану Фонда восстановления и устойчивости (англ. Recovery and Resilience Facility, RRF).
„Цель изменения – ускорить расчет за уже достигнутые показатели. Чтобы иметь возможность это сделать, из второго запроса на платеж извлекаем показатель улучшения налоговых обязательств. Это позволит стандартизировать расчет по всем показателям. Мы бы также повысили показатели третьего и четвертого платежного запроса“, - сказала Г. Скайсте на заседании правительства.
По словам министра, прежние обязательства Литвы по сокращению бедности и неравенства доходов переносятся на будущие запросы.
По данным Минфина, выполнено более двух третей действий плана „Литва нового поколения“ – всего 72 проц.
Литва получила из фонда RRF почти 1,36 млрд евро – 886 млн евро субсидирующей части и почти 470,3 млн евро кредитной части. Текущая стоимость плана составляет 3,85 млрд евро (2,3 млрд евро в виде дотаций и 1,55 млрд евро в виде кредитов). Это почти вдвое превышает стоимость первоначального плана восстановления и повышения устойчивости экономики.