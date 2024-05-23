В Литве будет создана пехотная дивизия

Законопроект, одобренный правительством и отправившийся в Сейм, направлен на развитие пехотной дивизии армии путем создания новых и усиления существующих воинских частей. Поправки в закон предусматривают реорганизацию с 2027 года Гусарского батальона имени короля Миндаугаса бригады „Железный волк“ в Танковый батальон имени короля Миндаугаса.
Среди новых создаваемых подразделений – Служба портовой и береговой обороны Военно-морских сил, Управление кибернетической обороны. Также предлагается создать новую воинскую часть – артиллерийский полк, а существующие части – Инженерный батальон имени полковника Юозаса Виткуса и Батальон воздушной обороны Военно-воздушных сил – планируется переформировать в полки.
Изменения в структуре армии, связанные с созданием пехотной дивизии и других воинских частей, потребуют дополнительных ассигнований из государственного бюджета на систему национальной обороны – предполагается, что для приобретения необходимого дополнительного вооружения, техники, боеприпасов и инфраструктуры, необходимой для утяжеления и обеспечения дивизии, до 2034 года потребуется примерно 2,3 млрд евро.
Тогда как в долгосрочной перспективе – после 2034 года – дополнительные меры потребуют еще примерно 2 млрд евро.
На службу за год предлагается призывать до 7 тыс. призывников
Поправки к закону, внесенные Минобороны, также увеличивают количество призывников на обязательную военную службу. В настоящее время предусмотрено призывать на службу от 3790 до 5030 молодых людей в год. С начала следующего года предлагается увеличить эти цифры – ежегодно на обязательную начальную военную службу будут призывать от 4240 до 7040 молодых людей.
Из них от 3,4 тыс. до 4,4 тыс. призывников будут служить 9 месяцев, 50-100 молодых людей соответствующих профессий будут приглашены на службу на 3 месяца. На 160-200 дневную службу будет призываться от 390 до тысячи студентов высших школ, прошедших подготовку младших офицеров командиров, а на 90-120 дневную службу – от 400 до 1440 молодых людей.
С учетом этих изменений общая предельная численность солдат увеличилась бы как минимум на 2 тысячи и достигла бы 29 380 воинов.