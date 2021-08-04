Правительство одобрило проекты расширения полномочий военных, пакет направлен в Сейм

Изменения будут внесены в Закон об организации системы обороны и военной службы и в Устав о применении военной силы. Их планируется принять на созываемой на следующей неделе внеочередной сессии парламента.
Поправки позволят в случае экстремальной ситуации, когда масштаб стремительно увеличивается, в целях предотвращения угрозы для общества привлекать военные подразделения.
Для этого необходимо письменное заявление председателя Комиссии по экстремальным ситуациям, согласованного с президентом, а также приказ министра обороны.
Военные смогут давать указания физическим и юридическим лицам, преследовать и задерживать лиц, которые не подчиняются указаниям, а также если они подозреваются в преступной деятельности и других правонарушениях.
Военные смогут выполнять личный досмотр, проверять документы, останавливать, проверять и осматривать транспортные средства, лиц и багаж, использовать спецсредства.
Такие права военным могут быть даны на срок не больше трех месяцев, однако этот период может быть продлен.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало более 4 тысяч мигрантов.
Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.
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