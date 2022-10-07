Доходы государственного бюджета в следующем году вырастут на 3,4% (510 млн евро) и вместе со средствами Евросоюза составят 15,62 млрд евро, а расходы - на 6,1% (1,07 млрд евро) до 18,61 млрд евро

Прогнозируемый дефицит бюджета в следующем году составит 4,9% валового внутреннего продукта (ВВП), государственный долг увеличится до 43% ВВП.

На смягчение влияния роста цен в энергетике для населения и бизнеса намечается выделить 1,930 млрд евро, из них для жителей – 812 млн евро, а на компенсирование части цены на электроэнергию для бизнеса планируется выделить 446 млн евро.

В первом полугодии государство обещает компенсировать коммунальную цену на электроэнергию для жителей так, чтобы она не превышала 28 центов за киловатт-час, а во втором полугодии - 33 цента.

Еще почти 56 млн евро будет выделено на предусмотренный в этот отопительный сезон льготный тариф НДС на централизованное отопление, разницу поставщикам государство компенсирует из бюджета.

Бизнесу будет компенсироваться из государственного бюджета половина стоимости электроэнергии, превышающей 24 цента за киловатт-час цены на электроэнергию в последнем квартале этого года и 28 центов в первом квартале следующего года.

Кроме того, до конца апреля будет приостановлено взимание налогов с предприятий, затраты которых на электроэнергию составляет не менее 10%.

На компенсацию роста цен на электроэнергию выделено 234 млн евро, а на отложенные налоги и другие налоговые изменения - 764 млн евро.

Кроме того, 9%-ый льготный налог на добавленную стоимость (НДС) для гостиниц будет применяться неограниченное время, на полгода продлевается действие льготного НДС на услуги общепита, культурных, туристических и спортивных мероприятий и исполнителей. Для этого выделено 66 млн евро.

Для увеличения доходов жителей в следующем году планируется потратить 1,552 млрд евро, на безопасность - 275 млн евро, а на сумма инвестиции в различные сферы из разных источников финансирования превысит 2,9 млрд евро.

На увеличение доходов жителей в течение следующего года планируется потратить 1,552 млрд евро, на безопасность – 275 млн евро, а инвестиции в различные сферы из разных источников финансирования должны превысить 2,9 млрд евро.

Ассигнования на оборону страны должны остаться на уровне 2,52% от общего валового продукта.

На инвестиции в цифровые преобразования предусмотрено 192 млн евро, также планируется инвестировать 312 млн евро в сферу науки, бизнеса и инноваций. 140 млн евро инвестиций пойдет в область здравоохранения, 151 млн евро будут направлены на средства помощи находящимся в поисках работы, улучшение качества социальных услуг и увеличению их доступности.

Еще 607 млн евро выделены транспортному сектору. На эти средства сеть железных дорог будет приспособлена для международного военного движения и улучшено сообщение по железным и автомобильным дорогам.

На реализацию договоренности политических партий о выделении средств на образование предусмотрено 231 млн евро, из который более 179 млн евро будет направлено на повышение заработных план учителям, преподавателям, ученым.

Также растут и доходы самоуправлений - они составят 5 млрд евро и будут на 594,5 млн евро выше, чем в 2022 году.

Правительство в пятницу также одобрило проекты бюджетов Фонда социального страхования и Фонда обязательного страхования здоровья.

Планируемые доходы Фонда социального страхования составят 6,652 млрд евро - на 8,8% больше, чем ожидается в 2022 году. Расходы составят 6,416 млрд евро - на 13,5% больше.

Профицит бюджета в 2023 году должен составить 235,77 млн евро.

Бюджет Фонда обязательного страхования здоровья в 2023 году будет сбалансированным - его доходы и расходы должны составить 3,049 млрд евро, или на 9,3% (на 259,7 млн евро) больше, чем спланировано на следующий год.