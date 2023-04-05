Правительство одобрило предложенный взнос солидарности банков: средства пойдут на военную инфраструктуру

2023-04-05 14:54

В Законопроекте предлагается определить порядок исчисления, декларирования, уплаты и администрирования временного взноса солидарности, подлежащего уплате кредитными учреждениями и филиалами в Литве, из части непредвиденных чистых процентных доходов. Также установить, что закон будет применяться временно, т.е. временный взнос солидарности будет выплачиваться только за часть чистого процентного дохода в 2023 года и за чистый процентный доход в 2024 году.

Средства, полученные от временного взноса солидарности, будут использованы для финансирования проектов приспособления и/или создания транспортной инфраструктуры военной мобильности и двойного назначения (гражданского и военного), а также военной инфраструктуры, необходимой для обеспечения поддержки принимающей страны.

Временный взнос солидарности будет администрироваться, правильность его исчисления, декларирования и уплаты будет контролироваться Государственной налоговой инспекцией с соответствующими положениями Закона о налоговом администрировании.

Для реализации законопроекта не потребуется никаких средств из государственного бюджета.

Ожидается, что после реализации законопроекта в 2023 году в государственный бюджет будет собрано около 130 млн. евро, в 2024 году – около 230 млн. евро, а в 2025 году – около 50 млн. евро.

На прошлой неделе с учетом поступивших предложений Минфин и Центробанк уточнили законопроект о временном взносе солидарности, в котором предлагается направить часть непредвиденных чистых процентных доходов банков на финансирование проектов военной мобильности и военно-транспортной инфраструктуры.

Одним из наиболее важных изменений в проекте является включение пункта о новых кредитных договорах с целью полного отделения новой кредитной деятельности от временного взноса солидарности.