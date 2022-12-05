Если Сейм примет оба законопроекта, то перед ведомствами встанет задача сокращения потребления электроэнергии на 10%, а в часы пик - на 5%, кроме того, будут регулироваться доходы энергорынка и их превышение, а Минэнерго , Государственный совет по регулированию энергетики и компания Litgrid будут обязаны подписать соглашение с основной страной-экспортером электроэнергии в Литву - Швецией - о разделе сверхдоходов.

Поправки будут регламентировать взнос солидарности и использование собранных средств. Взнос будет применяться в 2023 году, он будет рассчитываться только с прибыли, которая более чем на 20% превышает среднюю налогооблагаемую прибыль за последние четыре финансовых года.

Заместитель министра энергетики Инга Жилене говорит, что Государственная налоговая инспекция (ГНИ) вместе с биржей энергетики Baltpool будет контролировать расчет солидарного взноса, а собранные средства будут направлены на поддержку потребителей электроэнергии, тем самым смягчая влияние высоких цен.

"Эта мера (компенсация цен на электроэнергию для потребителей - BNS) уже применяется, поэтому можно будет восстановить средства государственного бюджета или уменьшить долю заимствований", - сказала Жилене.

По ее словам, собранные средства также могут быть использованы для поощрения инвестиций в возобновляемые источники энергии, снижения зависимости от ископаемого топлива, содействия более эффективному использованию энергии и оказания финансовой поддержки для сокращения потребления энергии.

В начале октября Совет министров транспорта, телекоммуникаций и энергетики ЕС договорился о том, что страны-экспортеры электроэнергии должны будут делиться избыточным доходом производителей со странами-импортерами.

Литва все еще ведет переговоры со Швецией, из которой она импортирует больше всего электроэнергии, о разделе избыточного дохода производителей электроэнергии.