Правительство одобрило передачу денежных средств, собранных за санкционные нарушения, на восстановление Украины

В Фонд восстановления Украины (Фонд сотрудничества в целях развития) планируется направлять те бюджетные средства, которые поступают от уплаты штрафов за предусмотренные ст. 123 УК и ст. 515 КоАП нарушения международных санкций и ограничительных мер, установленных Литовским национальным законодательством.
"Такой шаг продемонстрировал бы твердую решимость Литвы в оказании поддержки Украине, столкнувшейся с агрессией со стороны Российской Федерации, и способствовал бы усилиям международного сообщества по обеспечению основополагающего принципа – агрессор обязан возместить причиненный ущерб", – отмечается в пояснительной записке к законопроекту.
При реализации предложений министерства, Государственная налоговая инспекция (ГНИ) и Таможня должны будут выполнить некоторые изменения. По предварительной оценке, для этого потребуется около 20 000 евро.
По утверждениям, с начала российской войны против Украины в Европейском союзе (ЕС) интенсивно обсуждается вопрос о том, каким образом можно использовать замороженные санкциями ЕС денежные средства или активы, принадлежащие российским физическим или юридическим лицам и Центробанку России, для возмещения причиненного Украине ущерба.
Поэтому, не дожидаясь решений, принятых на уровне ЕС или на международном уровне, уже сейчас можно принять национальные меры, которые в принципе не противоречили бы, но дополнили бы содержание будущих решений ЕС и международных решений, отмечается в письме МИД.
В ответ на российскую войну против Украины, ЕС уже применяет ряд санкций и ограничительных мер в отношении российских и белорусских физических и юридических лиц, говорится в документе МИД.
"ЕС применяет санкции в отношении 1473 физических лиц и 207 субъектов", – отмечают в МИД.
В настоящее время денежные средства, собранные от штрафов за нарушение санкций, поступают напрямую в государственный бюджет.