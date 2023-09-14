Правительство одобрило передачу денежных средств, собранных за санкционные нарушения, на восстановление Украины

Поэтому, не дожидаясь решений, принятых на уровне ЕС или на международном уровне, уже сейчас можно принять национальные меры, которые в принципе не противоречили бы, но дополнили бы содержание будущих решений ЕС и международных решений, отмечается в письме МИД.

В ответ на российскую войну против Украины, ЕС уже применяет ряд санкций и ограничительных мер в отношении российских и белорусских физических и юридических лиц, говорится в документе МИД.