Правительство не видит оснований для создания комиссии, которая будет оценивать приезжающих в Литву российских исполнителей

И хотя предложение было отклонено, председатель Комитета по культуре Витаутас Юозапайтис утверждает, что будут искать другие пути улучшения оценки приезжающих в Литву российских исполнителей относительно угрозы национальной безопасности.

"Мы получили ответ из канцелярии правительства, что создание таких специальных комиссий не предусмотрено и необходимо сконцентрироваться на ответственности каждого учреждения и осуществлять этот мониторинг настолько, насколько позволяют компетенции и возможности всех этих учреждений", - сказал Elta В. Юозапайтис.

"Но обсуждения продолжаются, и мы, конечно, не оставим этот вопрос где-то в ящике", - добавил он.