Правительство не видит оснований для создания комиссии, которая будет оценивать приезжающих в Литву российских исполнителей

 
ELTA
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Filipas Kirkorovas
Filipas Kirkorovas
ФОТО: Vida Press
Еще в конце прошлого года Комитет Сейма по культуре предложил создать межведомственную комиссию, которая бы оценивала приезжающих в Литву российских исполнителей, но в канцелярии правительства не видят оснований для такой инициативы.

И хотя предложение было отклонено, председатель Комитета по культуре Витаутас Юозапайтис утверждает, что будут искать другие пути улучшения оценки приезжающих в Литву российских исполнителей относительно угрозы национальной безопасности.

"Мы получили ответ из канцелярии правительства, что создание таких специальных комиссий не предусмотрено и необходимо сконцентрироваться на ответственности каждого учреждения и осуществлять этот мониторинг настолько, насколько позволяют компетенции и возможности всех этих учреждений", - сказал Elta В. Юозапайтис.

"Но обсуждения продолжаются, и мы, конечно, не оставим этот вопрос где-то в ящике", - добавил он.

По его словам, в ответе канцелярии правительства исключительно подчеркивается, что Департамент государственной безопасности (ДГБ) оценивает требования к иностранцам относительно их правового статуса и угрозы, которую они представляют для государственной безопасности, тогда как угрозы общественному порядку и обществу оцениваются полицией или Службой охраны государственной границы. Поэтому учреждения, принимающие решения о запрете въезда в Литву, должны выбрать наиболее подходящие механизмы сотрудничества и обмена информацией.

Парламентский Комитет по культуре в декабре прошлого года обратился к правительству с просьбой создать комиссию, которая будет оценивать приезжающих в Литву российских исполнителей. Такую комиссию предлагалось составить из представителей министерств культуры, иностранных дел и внутренних дел, а экспертную оценку могли бы дать представители ДГБ, Департамента миграции и полиции.

Также было предложено составить рекомендательную анкету, которую могли бы заполнять организаторы, указывая, не является ли тот исполнитель пророссийским.

В список нежелательных лиц в Литве уже включены такие российские артисты как Филипп Киркоров, Хабиб Шарипов, Наташа Королева. В этот список хотели внести и украинскую исполнительницу Светлану Лободу, которая выступает в России, но в конце 2022 года МИД признал, что не нашел для этого правовых оснований.

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