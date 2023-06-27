Правительство намерено выделить 860 000 евро украинским студентам на их обучение в Литве

642,6 тыс. евро будут направлены на частичную компенсацию платы за обучение и выплату стипендий для украинцев, принятых на обучение в литовские государственные высшие учебные заведения по учебной программе первой ступени последовательного университетского курса обучения.

Остальные 217,6 тыс. евро предназначены для компенсации платы за обучение и выплату стипендий украинцам, поступающим в высшие учебные заведения на программы обучения второй ступени, говорится в проекте постановления правительства, зарегистрированном в пятницу.

По словам представителя Министерства образования Дайнораса Лукаса, в этом учебном году в вузах Литвы обучалось около 900 студентов.

"По апрельским данным 2023 г., в Литве было около 900 украинских студентов. Всего на обучение украинцев государство выделило около 6,07 млн евро", –сообщил агентству ELTA Д. Лукас.