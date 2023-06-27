Правительство намерено выделить 860 000 евро украинским студентам на их обучение в Литве

642,6 тыс. евро будут направлены на частичную компенсацию платы за обучение и выплату стипендий для украинцев, принятых на обучение в литовские государственные высшие учебные заведения по учебной программе первой ступени последовательного университетского курса обучения.
Остальные 217,6 тыс. евро предназначены для компенсации платы за обучение и выплату стипендий украинцам, поступающим в высшие учебные заведения на программы обучения второй ступени, говорится в проекте постановления правительства, зарегистрированном в пятницу.
По словам представителя Министерства образования Дайнораса Лукаса, в этом учебном году в вузах Литвы обучалось около 900 студентов.
"По апрельским данным 2023 г., в Литве было около 900 украинских студентов. Всего на обучение украинцев государство выделило около 6,07 млн евро", –сообщил агентству ELTA Д. Лукас.
По словам Д. Лукаса, на сегодняшний день условия приема украинцев в литовские вузы и колледжи все еще не утверждены, но, как отметил Д. Лукас, они должны быть такими же, как и в прошлом году.
"Условия приема украинцев в высшие учебные заведения Литвы на 2023 год пока не утверждены. Планируется, что они будут такими же, как и в прошлом году, т. е. необходимо наличие аттестата зрелости с результатами двух государственных экзаменов на аттестат зрелости или вступительного теста, организованного Украиной", – сказал представитель министерства.
"Приоритет получения финансовой поддержки планируется отдать украинцам, получившим среднее образование в Литве", – отметил Д. Лукас.