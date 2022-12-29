Правительство: на религиозные общины не должны распространяться льготные тарифы на электроэнергию и газ

На заседании в четверг правительство поддержало такое заключение Министерства энергетики относительно поправок к Закону об электроэнергии и Закону о природном газе, представленных Сейму членами Фракции регионов Ритой Тамашунене и Чеславом Ольшевским.

Парламентарии предлагали установить, что к традиционным и признанным государством религиозным общинам и объединениям, действующим в Литве, применяются те же тарифы на электроэнергию и газ, что и для бытовых потребителей.

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Льготы предлагались на электроэнергию, приобретаемую для общих нужд членов общины и используемую для религиозных объектов.

Поправки направлены на снижение расходов на энергоресурсы для действующих в Литве традиционных и признанных государством религиозных общин и объединений.

Министерство энергетики предлагает не одобрять изменения, аргументируя это тем, что предложения парламентариев носят широкий и неопределенный характер применения, а проект не раскрывает, какие именно потребности общин или религиозных объектов предлагается удовлетворять.