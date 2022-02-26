Правительство Литвы закрыло воздушное пространство для российских самолетов

Такое решение было принято, поскольку Кремль продолжает военные действия на территории Украины.

Министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис сказал, что воздушное пространства закроется в полночь, есть "некоторые исключения".

"Они связаны с аварийной посадкой, гуманитарными полетами", - сказал он.



О соответствующих решениях в субботу сообщили Латвия и Эстония.

По словам премьера Ингриды Шимоните, правительство Латвии также должно утвердить это решение в ближайшее время, между тем в Эстонии для этого достаточно решения министра.

"Мы немного скоординировались, чтобы инициативы не были отдельными", - сказала премьер.

В свою очередь, министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис говорит, что в ответ на войну России в Украине наблюдается много инициатив, однако они действенный только тогда, "когда проводятся в жизнь в группе государств".

"Вчера в Брюсселе я высказал очень четкую позицию, что, прошу, давайте осуществлять все инициативы совместно. Пути принятия решения различны, где-то нужно одобрение правительства, где-то - постановление министра, время отличается, так что лучше это согласовать".

"Нужно не забыть правовые моменты, есть международные договоры, двусторонние договоры, их оценка", - добавил он.

Россия, которая перед этим сконцентрировала стотысячные силы, на этой неделе вторглась в Украину, начав широкомасштабную военную операцию во всей стране, включая и столицу Киев.