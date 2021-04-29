Министерству здравоохранения из этой суммы выделяется 19,8 млн евро, из них более 17 млн евро – на компенсацию за приобретение вакцины от коронавируса.
1,9 млн евро предназначен для расчётов с поставщиками за приобретенные личные средства защиты, средства медицинской помощи, лекарства, средства логистики и оплату лабораторных анализов.
Также за счет этих средств будут финансироваться зарплаты 40 новых работников Национального центра общественного здравоохранения, нанятых во время пандемии, и сверхурочных работников системы здравоохранения.
2,1 млн евро выделяется МВД, на надбавки к зарплатам должностных лиц, которые осуществляли контроль за соблюдением карантинного режима, оплату их сверхурочных, работу в выходные, праздничные дни.
Дополнительно, более 385 тыс. евро выделяется самоуправлениям на компенсацию расходов, связанных с устранением последствий коронавируса.
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