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Правительство Литвы в среду одобрило предложение разрешить оригинальное написание имен и фамилий буквами латинской основы в документах.
Street signs of Warsaw str in Vilnius in Lithuanian and in Polish
Street signs of Warsaw str in Vilnius in Lithuanian and in Polish
© DELFI / Orestas Gurevičius

В среду правительство Литвы утвердило заключение по рассматриваемым в сейме проектам и предлагает разрешить в личных документах буквы q, x и w для лиц, заключивших браки с иностранцами, а также представителям национальных меньшинств.

По этим проектам еще должно состояться голосование в Сейме.

Министр юстиции Эвелина Добровольска отмечает, что в Реестре населения сейчас уже зарегистрировано почти 400 граждан Литвы, у которых есть действующие документы с буквами q, x или w.

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По словам министра, сформировавшаяся судебная практика также разрешает оригинальное написание имен и фамилий, однако желающие такого написания имен и фамилий в документах вынуждены судиться, а так Литва "судебным процессом наказывает своих граждан".

Министерство также предлагает дополнить проект положением о том, что "по просьбе гражданина Литвы нелитовского происхождения его личное имя и фамилия пишутся буквами латинской основы и в соответствии с правилами Международной организации гражданской авиации".

Дискуссия об оригинальном написании личных имен и фамилий в Литве ведется уже несколько десятилетий, в парламент не раз вносились соответствующие законопроекты, однако для их принятия не хватало голосов.

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