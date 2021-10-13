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Правительство Литвы в среду утвердило повышение минимальной месячной зарплаты (ММЗ) с января 2022 года на 88 евро (почти на 14%) – с 642 до 730 евро.
Piniginė
Piniginė
© DELFI / Šarūnas Mažeika

После уплаты налогов минималка составит 518 евро "на руки". Минимальная почасовая оплата труда вырастет с 3,93 до 4,47 евро.

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене говорила, что это будет одно из наиболее значительных повышений минималки за десять лет.

По словам министра финансов Гинтаре Скайсте, повысить ММЗ позволяет хорошая ситуация в хозяйстве страны, благоприятные прогнозы на следующий год и хорошие сборы доходов в госбюджет.

Трудовой кодекс предусматривает, что минималку можно платить только за неквалифицированную работу.

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