После уплаты налогов минималка составит 518 евро "на руки". Минимальная почасовая оплата труда вырастет с 3,93 до 4,47 евро.

Министр социальной защиты и труда Моника Навицкене говорила, что это будет одно из наиболее значительных повышений минималки за десять лет.

По словам министра финансов Гинтаре Скайсте, повысить ММЗ позволяет хорошая ситуация в хозяйстве страны, благоприятные прогнозы на следующий год и хорошие сборы доходов в госбюджет.

Трудовой кодекс предусматривает, что минималку можно платить только за неквалифицированную работу.