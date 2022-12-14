Правительство Литвы утвердило компенсации на электричество и газ для жителей

Размер компенсации на газ для жителей в первом полугодии составит 99 цт/м3 с НДС.
Предполагается, что на компенсации потребуется 530 млн. евро. На компенсацию цены электричества в первой половине 2023 г. выделят больше 330 млн. евро, а газа – почти 198 млн. евро.
Минэнерго отмечает, что после того как президент подпишет принятые парламентом 13 декабря поправки к закону об энергетике, правительству передадут проект постановления о дополнительной компенсации долга бытовых и небытовых потребителей на сумму 146 млн. евро с НДС, этот долг появился из-за разницы цен в прогнозах ГСРЭ и фактических цен.
С учетом суммы долга в общей сложности операторы распределительных сетей получат компенсацию в размере sieks 675,46 млн. евро.
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