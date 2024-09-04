Правительство Литвы утвердило кандидатуру Кубилюса на пост еврокомиссара

Несколько недель назад президент Гитанас Науседа подписал указ о кандидатуре А. Кубилюса. Во вторник кандидатуру в еврокомиссары также утвердил Сейм.
Сам А. Кубилюс ранее заявлял, что ориентируется на портфели ЕК, связанные с внешней и оборонной политикой. По его словам, на данный момент другие государства Сообщества, назначившие кандидатов в ЕК, добиваются экономических портфелей.
В свою очередь премьер-министр Ингрида Шимоните, выдвинувшая кандидатуру А. Кубилюса, подчеркнула, что депутат Европарламента может „объективно претендовать на любой портфель“.
„Позиция бывшего премьер-министра позволяет говорить о том, что очень мало сфер жизни, в которых премьер не обладает определенной компетенцией, знаниями и умением решать вопросы, связанные с этой сферой“, - во вторник в Сейме журналистам сказала И. Шимоните.
Кандидатуру еврокомиссара в Литве представляет правительство после согласования позиции с президентом и Сеймом.
После выдвижения кандидатуры А. Кубилюса процедуры переместятся в Брюссель, где пройдут переговоры о разделе соответствующих портфелей с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Также кандидаты в комиссары примут участие в слушаниях в комитетах Европейского парламента (ЕП) по соответствующим направлениям. Позже Европарламент проголосует за утверждение полного состава ЕК.
Новая ЕК должна приступить к работе 1 ноября 2024 года.