Правительство Литвы утвердило кандидатуру Кубилюса на пост еврокомиссара

Несколько недель назад президент Гитанас Науседа подписал указ о кандидатуре А. Кубилюса. Во вторник кандидатуру в еврокомиссары также утвердил Сейм.

Сам А. Кубилюс ранее заявлял, что ориентируется на портфели ЕК, связанные с внешней и оборонной политикой. По его словам, на данный момент другие государства Сообщества, назначившие кандидатов в ЕК, добиваются экономических портфелей.

В свою очередь премьер-министр Ингрида Шимоните, выдвинувшая кандидатуру А. Кубилюса, подчеркнула, что депутат Европарламента может „объективно претендовать на любой портфель“.